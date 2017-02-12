بالكلمات.. فنان سعودي يبدع في رسم صورة الملك سلمان

"تتبعثر الكلمات عند رسم ملك الحزم"، هكذا وصف حسين الخضيري لوحته التي لفتت الأنظار في معرض عبير الأحساء، حيث نثر كلمات القصيدة الوطنية "روحي وما ملكت يداي فداه"، ليُشكل صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن طريق الرسم بالكلمات، أو كما يحب أن يطلق عليه عاشقوه "فن التكوين والتركيب".

الخضيري أوضح لـ "العربية.نت" أن هذا الفن استخدمه الرسامون في العالم الإسلامي قديماً لأسباب دينية والابتعاد عن رسم تفاصيل الأشخاص. وأشار إلى أن الرسمة احتاجت إلى تركيز للخروج بنتيجة إبداعية، حيث استغرقت ساعتين من الزمن، لتكوين صورة الملك سلمان، واستخدم فيها 30 قلماً للرسم على الفلين الأميركي.

حسين (41 عاماً)، قضى نصف عمره في مجال الفنون متمرساً بالخط العربي، وأسس فريق "كلنا رسامون"، للخروج بمواهب مختلفة في هذا المجال يضم 80 شخصاً، حتى تحول تنفيذ هذا الفن إلى الخشب والأقمشة.