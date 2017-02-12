لا تخبروا أحداً عن هذا الثمانيني الذي يتكلم 4 لغات!

التعلم في الكبر أيضاً كالنقش على الحجر، هو أيضا مثل انطبق على العم سعيد اليامي، أو كما يحب أن ينادى "أبو سند" أكبر مرشد سياحي بمنطقة نجران. فصاحب السنوات الـ 80، قال لـ"العربية.نت" إنه يجيد 3 لغات أجنبية، هي: الإنجليزية والألمانية والفرنسية، وتعلمها من خلال الاختلاط مع الأجانب.

عن قصة تعلمه اللغات، أوضح "أبو سند": "في بداية حياتي، عملت لمدة عامين بشركة أرامكو. كان اليوم بـ 3 ريالات ثم خرجت منها، وعدت لنجران لأعمل بشركة أخرى تابعة لأرامكو وعملت بها لمدة 5 سنوات تعلمت بها اللغة الإنجليزية، حيث كان الدوام يبدأ من الساعة 7 صباحاً وينتهي 7 مساء، من دون أن تتكلم كلمة واحدة باللغة العربية".

وتابع: "بعدها انتقلت للعمل بشركة ألمانية طبية بخميس مشيط لمدة 3 سنوات، تعلمت فيها اللغة الألمانية، ومن ثم انتقلت للعمل في شركة فرنسية بالمطار ومن هنا تعلمت اللغة الثالثة وهي الفرنسية، ثم عملت لمدة 7 سنوات مع الصليب الأحمر الدولي".

"أبو سند"، ذكر أنه يتقن هذه اللغات تحدثاً فقط، فيما عدا الإنجليزية التي يتقنها كتابةً بالحروف الكبيرة. أما اللغة العربية، فيؤكد أنه لا يجيدها ولم يتعلمها من قبل.

"أبو سند" الذي يعمل في مجال السياحة منذ 20 عاماً بنجران، بات يمثل علامة فارقة ومهمة في النشاط السياحي في تلك المنطقة، بسبب خبرته الطويلة ومعرفته العميقة بالتراث وقدرته على التحدث بعدة لغات، إلى جانب بساطته وعفويته في التعامل مع السياح. مؤكداً أنه مازال يتمتع بالصحة، حيث يقول "أنا ضد الكسل، وأكره الجلوس بالمنزل".

"أبو سند" الذي تضم شجرة عائلته 7 أبناء و6 بنات، وكلهم متزوجون ولديهم أبناء لا يتذكر عددهم، يقوم بالعمل في مزارعه ويسافر ويشارك بالمعارض والمهرجانات، إلا أن أحداً من أبنائه لم يرث المهنة منه: "ابنتي مهتمة بهذا المجال لكنها تعمل ممرضة بالخرج".