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ماذا طلب الملك سلمان من رؤساء البعثات السعودية؟

المصدر: الرياض - العربية.نت
خادم الحرمين الشريفين خلال استقبال وزير الخارجية ورؤساء بعثات المملكة في الخارج
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أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حرص السعودية على تحقيق السلام والاستقرار في المجتمع الدولي، مع أهمية التعريف بنهج المملكة وسياستها، التي تقوم على الوسطية والتسامح والاعتدال، والحرص على التعايش بين الشعوب، ونبذ العنف والإرهاب وحسن الجوار.

جاء ذلك خلال استقبال الملك سلمان في الديوان الملكي في قصر اليمامة بالرياض، اليوم الأحد، وزير الخارجية عادل الجبير وكبار مسؤولي الوزارة ورؤساء بعثات المملكة في الخارج، مشدداً على ضرورة الحرص على سياسية الصدور المفتوحة قبل الأبواب للمواطنين، وتلمس حاجاتهم ورعاية شؤونهم وتذليل ما قد يواجهونه من عقبات.

وقال الملك سلمان: "لا يخفى على الجميع التحديات التي تواجه المملكة، والمستجدات في الساحة الدولية التي قد تؤثر على مصالحها، وما يتطلبه ذلك من حرص ويقظة، للتعريف بمواقف المملكة، وحرصها على تحقيق السلام والاستقرار في المجتمع الدولي، مع أهمية التعريف بنهج المملكة وسياستها، التي تقوم على الوسطية والتسامح والاعتدال، والحرص على التعايش بين الشعوب، ونبذ العنف والإرهاب وحسن الجوار".

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