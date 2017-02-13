الإنفاق من حساب المواطن

لعل حساب المواطن هو أهم برنامج تنموي يصدر بعد اعتماد رؤية ٢٠٣٠، بل أكاد أجزم أن أهميته في المستقبل ستتضاعف مع توسيع نطاقه. ومن خلال ما ذكرته في المقالتين السابقتين عن أهمية الإنفاق للنمو الاقتصادي ودور الدولة في ذلك، يتضح الدور الذي يمكن أن يلعبه حساب المواطن في ما يمكن أن نسميه الإنفاق الرشيد. فدور حساب المواطن كما يمكن أن يستشف من التصريحات كبير لكن يوجد ما هو أكبر.

أولا: حجم البيانات والمعلومات التي يمكن أن تستخلص بطريق حساب المواطن ليس لها مثيل. ومع تطوير آليات تحديث هذه المعلومات وتحليلها باستخدام أحدث التقنيات، يمكن الوصول إلى أداة فاعلية لهندسة المستوى الاجتماعي الاقتصادي لسكان المملكة. فما يحد من أفق حساب المواطن قصره على المواطنين دون المقيمين. لذلك أجد أن من الضروري الذهاب بالبرنامج ليشمل سكان المملكة كافة من مواطنين ومقيمين، بحيث يكون هدف جمع المعلومات غير مقصور على تقديم الدعم المادي بل أهداف أخرى اقتصادية واجتماعية متعددة. فالمعلومات التي ربما توفرت من توسيع أفق البرنامج لا تقدر بثمن، مهما كلف من مبالغ طائلة. لكن وجود البرنامج اليوم كفيل بإثبات قيمته وتوسيع نطاقه مستقبلا.

ثانيا: يعد حساب المواطن أداة فعالة لإعادة هندسة السلوك الاجتماعي. فكما هو مطروح اليوم يقتصر دور حساب المواطن على توفير الدعم لمستحقيه نتيجة لارتفاع أسعار الخدمات. لكن ما سيتبين من التجربة، أن الدعم أداة للسيطرة على معدل استهلاك الطاقة، فيخفض الدعم تبعا لزيادة الاستهلاك والعكس صحيح. بل يمكن استحداث أهداف أخرى غير ما هو مطروح حاليا، كالتأثير في خيارات النقل، بالتحفيز نحو استخدام النقل العام بديلا عن المركبات الخاصة، كأن يكون التعويض عن رفع أسعار الطاقة مرتبطا بمعدل استخدام الفرد لوسائل النقل العامة.

ثالثا وهو الأهم: دور حساب المواطن في تنشيط الحركة الاقتصادية وتوجيهها. فلا يجب أن يبقى حساب المواطن مرتبطا بكلفة الخدمات ارتفاعا أو انخفاضا فقط، بل لابد من ربطه بقدرة الأفراد على الادخار والإنفاق أيضا. فإن رفع قدرة الفرد، أو العائلة على الإنفاق رافد مهم للنمو الاقتصادي. هكذا يصبح حساب المواطن أداة فعالة في ضخ السيولة، مدعمة بمعلومات دقيقة عن المستفيدين. لذا فإن من الضروري الوصول إلى أكبر عدد من المشتركين، وقصرها على طبقة معينة بناء على دخلها الشهري خطأ أرجو ألا نقع فيه. فربط الحساب بالدخل الشهري يحد من فاعلية الحساب وحجم الاستفادة منه.

نقلاً عن "الرياض"