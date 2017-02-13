السعودية تنفي رفع الدعم عن الخبز

نفى مصدر مسؤول في وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، صحة ما روجته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من رفع الدعم عن الدقيق والخبز.

وأكد المصدر أن شركات المطاحن في السعودية مستمرة في بيع الدقيق للمخابز بنفس الأسعار من دون تغيير، وأن السحب اليومي لحصص العملاء يسير وفق معدلاته الطبيعية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح أن وزارة التجارة والاستثمار صرحت بأنها تتابع التزام المخابز بالأوزان المقررة نظاماً للخبز المفرود والصامولي بحد أدنى 510 غرامات للريال الواحد.

وأهاب المصدر بالمواطنين الحرص في الحصول على المعلومات من القنوات الرسمية ذات العلاقة.

وكانت المؤسسة العامة للحبوب السعودية قد ذكرت في وقت سابق أن حجم إعانة الدولة لمنتجات الدقيق تبلغ ملياري ريال سنوياً.