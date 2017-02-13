الملك سلمان يبحث مع أردوغان التعاون بين البلدين بالرياض

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة بالرياض الثلاثاء، جلسة مباحثات رسمية، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانبه بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مع الرئيس رجب طيب أردوغان العلاقات الثنائية التي تربط بين المملكة وتركيا، جاء ذلك خلال لقاء ولي العهد في الرياض مساء أمس الاثنين الرئيس التركي.

كما جرى خلال اللقاء بحث آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها وموقف البلدين منها، إلى جانب بحث أوجه التعاون بين البلدين في عدد من المجالات خاصة المجال الأمني منها وما يتعلق بمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه.

هذا والتقى ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الثلاثاء، الرئيس رجب طيب أردوغان، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة من البلدين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى رأسها محاربة الإرهاب.

وكان الملك سلمان في مقدمة مستقبلي الرئيس التركي عند وصوله إلى الرياض الاثنين، في زيارة رسمية للسعودية تستغرق يومين.

وكان أردوغان قد وصل الاثنين إلى الرياض، بمحطته الثانية في جولته الرسمية بالمنطقة آتياً من البحرين. وأكد قبل مغادرته اسطنبول، على تمسك بلاده بعلاقات قوية وصادقة مع السعودية، في المجالات السياسية والعسكرية والثقافية والتجارية، كما شدد على أهمية أمن السعودية بالنسبة لتركيا.