بالصور.. أمطار متوسطة الغزارة على الرياض

هطلت أمطار متفرقة على العاصمة الرياض مساء أمس الأحد، فيما أطلق نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً عن حالة أمطار رعدية غزيرة تشهدها محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض. وتوقعت الهيئة استمرار الحالة التي تبدأ السابعة من مساء اليوم إلى الحادية عشرة مساءً.

وأوضحت أنها تشمل الأجزاء الشرقية المجاورة لها وأوضحت أن الحالة متوقع أن يستمر خلالها هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ودعا المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي، الجميع للتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة ومنها عدم الخروج من المنزل في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تتعرض لمياه الأمطار حتى لا تصاب بالصعق الكهربائي، وتجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار وعدم استعمال الجوال أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.