فيديو.. ما سر الألفة التي جمعت بين مسن سعودي و100 قطة؟

السنوات الـ60 التي بدت تجاعيدها تأخذ مكانها في وجه المواطن السعودي ابراهيم الحمدان، لم تكن حاجزاً يمنعه من متابعة أكثر من 100 قطة بجانب مزرعته الواقعة في وادي الجناح في محافظة عنيزة.

فمنذ أكثر من 20 عاماً، لم يخلف العم ابراهيم موعده مع القطط. فصوته وهدير محرك سيارته باتا إيذاناً بتجمع القطط من المزارع المحيطة لتحظى برعايته وتقديم الوجبات الخاصة بالقطط.

وأوضح ابراهيم الحمدان لـ"العربية.نت" أنه اعتاد هذا العمل منذ أكثر من 20 عاماً سواء في حضوره أو غيابه، حيث يوصي أبناءه برعايتها في حال غيابه، وتقديم وجبات الطعام لها، مساء كل يوم، دون انقطاع.

العم "ابوصالح" يطعم رعية من القطط يومياً ..

إنسانية العم ابو صالح تدرّس ..

(الراحمون يرحمهم الرحمن) pic.twitter.com/BbAsmGDRyw — الاكثر تاثيرا (@ArabicBest) February 9, 2017

الحمدان يعرف القطط جيداً ويحفظ تفاصيلها، كما يفتقد البعض في حال غيابها ليومين، ليبحث عنها في الأرجاء. وقال الحمدان: "البعض من الناس يلتقط بعض القطط الهادئة والتي ربما لديها صغار وبالتالي يموت الصغار جراء هذا العمل"، مناشداً الجميع بعدم التعرض للقطط في الشوارع أو إيذائها أو أخذها من مواقعها حتى لا يموت صغارها.

ويمتلك الحمدان مزرعة صغيرة في وادي الجناح أقام بها بيتاً تراثياً يعرض فيه التراث بشتى أنواعه كما جمع بعض أنواع الحيوانات في حديقة للحيوان مصغرة حيث يوجد لديه الذئب والضبع وبعض أنواع الطيور.

ونوه الحمدان إلى أن فكرة تجمّع القطط في مزرعته تمت بشكل عشوائي من القطط المجاورة، وكذلك بعض العائلات التي تستغني عن القطط التي تقوم بتربيتها، حيث يتم وضعها لديه لتلقى رعاية ووجبات طعام يومية.

الحمدان الملقب بـ"الأستاذ" كأحد أشهر بنائي الطين في المنطقة، أوضح أن "بوري" سيارته الذي يطلقه عند كل عصر يعني أن على أكثر من 100 قطة الاجتماع فوراً لتناول وجبة الغذاء.