محمد بن راشد: 4 سنوات بقيادة الملك سلمان عن 4 عقود

أكد الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم دبي، أمس الأحد أن مجلس التعاون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سينجز في السنوات القليلة المقبلة أضعاف ما أنجز في عقود.

وأوضح الشيخ محمد بن راشد، خلال كلمة له في القمة العالمية للحكومات التي تعقد بمشاركة 4 آلاف شخصية إقليمية وعالمية، أن مجلس التعاون بقيادة الملك سلمان وحكام الخليج، سيكون في خير، وذا تأثير إيجابي على الأمة العربية مستقبلاً. وقال: "خلال 4 سنوات سيحقق المجلس بقيادة الملك سلمان مثل ما حقق في 40 سنة".

يذكر أن الدورة الخامسة من "القمة العالمية للحكومات" انطلقت في دبي، وتستمر حتى الثلاثاء، بمشاركة واسعة تضم 114 جلسة، وحضور شخصيات إقليمية وعالمية من 139 دولة.