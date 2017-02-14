بالفيديو.. أمطار عسير تعيق الطيران وتهدد حياة الطلاب

هطلت، اليوم الثلاثاء، أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، وأغلقت بعد ظهر اليوم الطرق، وملأت المياه الشوارع، فيما أغلقت إدارة مرور عسير عقبة ضلع لوجود انهيارات صخرية، وتباشر حوادث خلفت وفاة وعدداً من الإصابات في عقبة شعار.

كما تم تعليق الرحلات الجوية من وإلى أبها مؤقتاً حتى تستقر الأجواء.

كما طالب مدير مرور عسير الجميع بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، وباشر مدني عسير عدداً من الحوادث واحتجازات المركبات داخل المدن وفي بعض الأودية، واستنفرت أمانة عسير جهودها لمباشرة المستنقعات وتجمعات الأمطار.

وباشر مدني أحد رفيدة بلاغاً عن احتجاز باص طالبات في مجرى تصريف السيول بأحد رفيدة وتم إخلاء الباص من الطالبات وسحب الباص، ومن ثم إعادة الطالبات وعددهم 45 طالبة من دون أن يصاب أحد منهن بأذى. فيما باشر مدني أبها بلاغاً عن احتجاز حافلة تقل عدداً من الطلاب بشعيب مياه بقرية آل معتق طريق آل يوسف غرب مدينة أبها، وتم سحب السيارة ومعالجة وضعها ولا إصابات.

وشدد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي على الانتباه، خصوصاً عند قيادة المركبات، وكذلك العقبات الرابطة بين المرتفعات واصدار تهامة.