جائزة سمو ولي العهد ودعم القيادة

لا شك أن تكريم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد بجائزة «جورج تنيت» والمخصصة للعمل الاستخباراتي المميز، وإن كان تكريمًا لسموه، إلا أنه أيضاً تكريم لسياسات وتوجهات قادة هذا الوطن وعلى رأسهم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رعاه الله. تلك السياسات التي وضعت مكافحة الإرهاب والتطرف نصب أعينها. وهو تكريم أيضاً لرجال الأمن السعودي في مختلف قطاعات وزارة الداخلية لشجاعتهم وتضحيتهم بأرواحهم كي يعيش العالم بأمن وسلام.

لقد تجاوزت نجاحات المملكة وما حققته من عمليات استباقية لمكافحة الإرهاب، وما أقامته من مراكز تأهيل وما نهجته من برامج مناصحة، كان لها الأثر الكبير على مستوى الأمن الذي يلمسه كل مواطن أو مقيم على هذه الأرض الطيبة، تجاوزت تلك النجاحات لتساهم في حماية الكثير من الدول الشقيقة والصديقة كالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، من أعمال إرهابية كادت تقع وتسقط معها أرواح عشرات الأبرياء لولا الجهود الاستخباراتية للمملكة. لقد جاء هذا التكريم لسمو ولي العهد في وقت «تسلط» فيه إعلام مرتزق لإلصاق تهمة الإرهاب بالمملكة ومواطنيها، وفي وقت برزت فيه نزعة المتطرفين ممن يريدون إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام. ها هي المملكة رأس هرم الدول الإسلامية وخادمة الحرمين الشريفين تكرم في شخص سمو ولي عهدها الذي يعمل ليل نهار وبتوجيه من قائد هذه الأمة ملكها المحبوب وصاحب المكانة الدولية الرفيعة، ليعيش العالم بأمن وأمان وسلام. «جورج تينت» الذي سميت الجائزة باسمه هو أطول رؤساء الاستخبارات الأمريكية خدمة في تاريخ الاستخبارات الأمريكية، وأستاذ التطبيقات الدبلوماسية في جامعة جورج تاون العريقة ومؤلف كتاب «في قلب العاصفة» والذي تحدث في بعض فصوله عن الإرهاب.

شكراً لقائد أمتنا خادم الحرمين الشريفين وشكرا لسمو ولي العهد الأمين، فالجائزة هي جائزة للوطن وللشعب السعودي النبيل.. ولكم تحياتي.

نقلاً عن "اليوم"