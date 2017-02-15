هوس الاسم الأجنبي!

قال وزير التجارة د. ماجد القصبي في لقاء عقد في غرفة جدة الخميس الماضي مبررا تسجيل أسماء منشآت تجارية بأسماء أجنبية بأن بعض التجار لجأوا إلى تسجيل منشآتهم في دول خليجية من أجل تمرير الاسم غير العربي، وأضاف «أغلقنا الباب فدخلوا من الشباك»!

والحقيقة أن الباب والشباك كلاهما «مخلع» منذ عرفت نفسي، فالأسماء الأجنبية تمرر منذ زمن طويل رغم تعارض ذلك مع نظام التسجيل، والتجار يجدون دائما وسائلهم للتحايل، وساهم في ذلك غياب المتابعة من قبل التجارة والبلديات في مخالفة التجار وأصحاب المحلات التجارية بإبراز مسميات لا تتفق مع الأسماء المدونة في الرخص الممنوحة لهم، ولو أدرك التاجر المخالف أن هناك من سيلزمه بإزالة مسمياته الأجنبية المخالفة لما تجرأ على تكبد خسائر تكلفة صناعتها وإزالتها!

وما دمنا في عقدة الأسماء الأجنبية فلدي ملاحظة أخرى متعلقة بظاهرة انتشرت كالنار في الهشيم في عربات الأطعمة أو ما يسمى بـ«Food Trucks» فلا أفهم كيف تسمح أمانات المدن والبلديات وهي الجهة المرخصة لها والمشرفة على نشاطها بإطلاق الأسماء الأجنبية عليها، فالمفترض فرض استخدام الأسماء العربية ومعاقبة كل من يخالف ذلك بتغريمه أو سحب رخصته!

وأستغرب من هوس الأسماء الأجنبية في مسميات عربات الأطعمة، فهل الاسم الأجنبي سيعطي الطعام مذاقا ألذ أو سيضيف بهارا آخر إلى نكهته؟!

* نقلا عن "عكاظ"