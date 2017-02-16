أمير عسير: سنحاسب كل مقصر فيما يتعلق بسيول المنطقة

شدد‏ الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، على أنه سيتم محاسبة كل مقصر، وذلك في الإشارة للأضرار التي خلفتها السيول الأخيرة في المنطقة.

وقال الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز خلال جولة تفقدية على آثار الأمطار والسيول في بعض أحياء مدينة أبها: "سنطبق أشد العقوبات بحق المعتدين على مجاري الأودية والسيول في منطقة عسير".

وكان أمير منطقة عسير بدأ قبل ظهر اليوم السبت جولة شملت حيي الموظفين والمنسك، بالإضافة لمستشفى عسير المركزي.

وأكد أمير منطقة عسير أن الأضرار التي خلفتها الأمطار كانت نتيجة لبعض التعديات على بطون الأودية، بالإضافة لسوء التخطيط والتنفيذ في عدد من المخططات.

وشدد على أنه لن يتساهل أبدا في تطبيق العقوبات الرادعة على كل من يخالف أنظمة البناء في بطون الأودية والشعاب، كما لن يتساهل مع أي مسؤول تهاون في أداء واجبه، حسب تعبيره.