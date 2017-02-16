الجبير: نتطلع للعمل مع إدارة ترمب حول قضايا المنطقة

أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، بعد لقائه نظيره الأميركي ريكس تيليرسون، أن المملكة تتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول ملفات المنطقة، كما أبدى الجبير تفاؤله بإمكان تخطي التحديات في المنطقة.

وأضاف الجبير "نتطلع للعمل مع إدارة ترمب في كل قضايا المنطقة".

من جهته، أعلن وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيليرسون، اليوم الخميس، دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة في اليمن، مشيراً إلى "حاجة ملحة لإيصال المساعدات في اليمن دون قيود".

جاءت تصريحات تيليرسون بعد جلسة لمناقشة الملف اليمني عقدها في بون بألمانيا مع نظرائه السعودي عادل الجبير، والإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، والعماني يوسف بن علوي، والبريطاني بوريس جونسون.

وقال مارك تونر، القائم بأعمال المتحدث باسم الخارجية الأميركية في بيان: "أكد الوزير دعم الولايات المتحدة المستمر للعملية التي تقودها الأمم المتحدة"، وأشار إلى الحاجة الملحة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء اليمن دون قيود".