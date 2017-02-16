السعودية.. تفكيك 4 خلايا لتنظيم "داعش" وإيقاف 18 متهماً

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، عن تفكيك 4 خلايا لتنظيم "داعش" في السعودية وإيقاف 18 متهماً. وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن خلايا "داعش" في السعودية انتشرت في مكة والمدينة والرياض والقصيم، وهي مكونة من 15 سعودياً ويمنيين اثنين وسوداني.

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أنه امتداداً لما تقوم به الجهات الأمنية من خلال متابعتها المستمرة لأنشطة الفئة الضالة، وإحباط مخططاتهم الإرهابية الساعية للنيل من أمن المملكة واستقرارها، ‏فقد تمكنت الجهات الأمنية - في عمليات استباقية بدأت يوم السبت الموافق 14/5/1438هـ - من الإطاحة بأربع خلايا عنقودية إرهابية بكل من منطقة "مكة المكرمة - المدينة المنورة - الرياض – القصيم" نشط عناصرها بأدوار متنوعة، كتوفير مأوى للمطلوبين أمنياً، ومنهم طايع بن سالم بن يسلم الصيعري، الذي قتل في مداهمة وكر إرهابي بحي الياسمين بتاريخ 9 / 4 / 1438هـ، والانتحاريان اللذان فجرا نفسيهما باستراحة الحرازات بمحافظة جدة "خالد غازي حسين السرواني، ونادي مرزوق خلف المضياني عنزي، سعوديا الجنسية، والمعلن عنه بتاريخ 23-4-1438هـ"، ‏واختيار ورصد الأهداف وتمريرها للتنظيم في الخارج، والدعاية والترويج للفكر الضال لتنظيم "داعش" الإرهابي على شبكة الإنترنت، وتجنيد أشخاص لصالح التنظيم والتحريض على المشاركة في القتال بمناطق الصراع، وتوفير الدعم المالي لهم وأنشطتهم الإرهابية، مع امتلاك بعض عناصرها لخبرات ‏في صناعة الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة، وتحضير الخليط المستخدم في تصنيعها وتأمينها للانتحاريين وتدريبهم على استخدامها.

وقد بلغ عدد عناصر هذه الخلايا المقبوض عليهم حتى الآن (18) شخصاً، منهم اثنان من الجنسية اليمنية، وآخر سوداني الجنسية، والبقية من الجنسية السعودية وهم كل من:

‏1- إبراهيم صالح سعيد الزهراني - سعودي الجنسية.

2- خالد عبدالرحمن محمد شراحيلي - سعودي الجنسية.

3- راجي عبده علي حسن - سعودي بالتجنس.

4- سعيد صالح سعيد الزهراني- سعودي الجنسية.

5- سليمان إبراهيم عبدالرحمن الفوزان- سعودي الجنسية.

6-صالح علي عبدالرحمن الشلاش- سعودي الجنسية.

7-عاطف صواب ظافر الشهري - سعودي الجنسية.

8- عبدالعزيز محمد عبدالعزيز السويد- سعودي الجنسية.

9- عبدالله إبراهيم سليمان العضيبي-سعودي الجنسية.

10-عبدالله حمود عبدالله العضيبي- سعودي الجنسية.

11- عبدالله محمد الحميدي المطيري- سعودي الجنسية.

12-عبدالملك حمد عبدالله الفهيد-سعودي الجنسية.

13-محمد حمد سليمان الفهيد- سعودي الجنسية.

14- معجل إبراهيم عبدالرحمن الفوزان - سعودي الجنسية.

15-مهند حمد صلاح الزيادي العتيبي- سعودي الجنسية.

16- أيمن عمر أحمد مقبل-يمني الجنسية.

17- خالد أحمد محمد باجعفر-يمني الجنسية.

18- مازن الأمين مختار محمد-سوداني الجنسية.

كما أسفرت العملية الأمنية عن ضبط عدد من الأسلحة الآلية، وأسلحة بيضاء ذات نوعية خطرة، بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة تجاوزت "مليوني" ريال سعودي.

كيف فككت السعودية 4 خلايا إرهابية في 5 أيام؟

من جانبه، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، واللواء بسام عطية عن أن مهام الخلايا الأربع، التي أطاحت بها أجهزة الأمن السعودية تكمن في تدريب (الانتحاريين) على استخدام الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة للقيام بعمليات إرهابية، فضلاً عن توفير المأوى لهم بالسعودية، والدعاية للفكر الضال وتجنيد أشخاص لصالح تنظيم داعش.

وأوضح اللواء التركي خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد عقب الإعلان عن تفكيك الخلايا الأربع في السعودية، أن العملية استغرقت 5 أيام بدءاً من السبت الماضي، وذلك عند اكتمال كافة المعلومات عن الإرهابيين وأماكن تواجدهم.

وقال اللواء التركي: "بعض العناصر المقبوض عليها يمتلكون خبرة في تصنيع أحزمة ناسفة والعبوات المتفجرة وتأمينها للانتحاريين".

وأضاف: "معظم المقبوض عليهم في الخلايا الأربع تجاوزت أعمارهم الـ 30 عاماً".

وأشار التركي إلى أنه ليس من الضرورة أن يعرف العناصر الأطراف التي يتم التعامل معها، مبيناً أن داعش يعمل على تغيير منفذي عملياته باستمرار: "تعاملنا مع الخلايا بعد أن تأكدنا من أن هؤلاء الأشخاص ينشطون على أراضي المملكة لخدمة أهداف داعش الإرهابي، لكن لم يكن لدينا أدلة واضحة حول طبيعة الأهداف التي يريدها التنظيم الإرهابي".

ونوه: "الخلايا كانت تستطلع الأهداف وتجند الأفراد لصالح داعش، والمضبوطات لها دلالات على الأهداف وربما كانوا بانتظار تجنيد الأشخاص المناسبين لهم لتنفيذ الأهداف أو موافقة التنظيم على المخططات المراد تنفيذها".

وعن الدعم المالي، أكد اللواء التركي أن وزارة الداخلية تعمل جاهدة للتنسيق مع الهيئات المالية المعنية لتجفيف موارد الإرهاب في المملكة وخارجها.