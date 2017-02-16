تعليق زيادة رسوم الدراسة للمدارس الأهلية والأجنبية

وجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بتعليق زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية التي حصلت على موافقة سابقة للعامين الدراسيين الحالي والماضي، ولمدة عامين من تاريخ الحصول على آخر زيادة.

وذكرت وزارة التعليم أن التوجيه يأتي انطلاقا مما تم رصده من ملاحظات على الإجراءات الخاصة بالمدارس الأهلية والأجنبية سواء فيما يخص الفترات الزمنية أو رسوم بعض الخدمات التعليمية التي تقدمها المدارس واختلاف إجراءات تطبيقها من مدرسة إلى أخرى.

وأضاف أن التوجيه نص أيضاً على عدم تقييد طلاب وطالبات المدارس الأهلية والأجنبية بمتجر محدد للحصول على الزي المدرسي الذي تحدده المدرسة منعا للاحتكار، وتحدد مواصفات الزي الذي ترغب به المدرسة ليكون متاحاً في كافة المتاجر ووفق مواصفات عامة وبأسعار مناسبة، وكذلك عدم تقييد الطلاب والطالبات بمكان محدد للحصول على الكتب أو المواد الإضافية وإنما تحديد سلاسل محددة متاحة بكافة دور النشر وبأسعار مناسبة.