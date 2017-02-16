خادم الحرمين يستقبل ولي عهد البحرين ووزير دفاع ماليزيا

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر العوجا بالدرعية، اليوم الخميس، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والوفد المرافق له.

كما استقبل وزير الدفاع الماليزي، هشام الدين حسين، والوفد المرافق له.

ورحب خادم الحرمين الشريفين، بولي عهد البحرين، ووزير الدفاع الماليزي في المملكة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الوثيقة بين المملكة وكل من البحرين وماليزيا.

كم أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، ولوزير الدفاع الماليزي والوفدين المرافقين لهما.