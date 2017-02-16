فيديو.. صاعقة رعدية تضرب محطة وقود في أبها

وثّق مغردون في مواقع التواصل الاجتماعي آثار صاعقة رعدية ضربت محطة وقود على طريق السودة في أبها، أمس الأربعاء، ما أدى إلى أضرار مادية بالمكان، تدخلّت معها سيارات الدفاع المدني لإطفاء الحريق المشتعل في خزان وقود التفريغ وحماية سالكي الطريق.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بعسير، العقيد عبدالرحيم العاصمي، أن رجال الدفاع المدني باشروا الانفجار الذي وقع بالمحطة على طريق السودة، والعمل على إطفاء النيران. وأضاف أن صاعقة رعدية قد تكون السبب في اشتعال النيران بخزان وقود التفريغ في المحطة التي تقع بالحي الشرقي (طريق أبها - السودة السياحي).

وبيّن العاصمي أنه تم إخماد الحريق، والتأكد من عدم وجود إشكاليات بالموقع، وتم نقل المصابين بالموقع للتأكد من سلامتهم، بينما تتواصل التحقيقات لمعرفة السبب المباشر للحريق.