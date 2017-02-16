قاهر الظلام

الإرهابيون الذين يتساقطون موتى بمفخخة هنا أو برصاصة جندي هناك ليسوا سوى بيادق صغيرة معدة للموت. قيمة الإرهابي الذي يضحي بنفسه لا تتعدى قيمة الرصاصة التي أطلقها الجندي عليه. ثمة رجال آخرون يديرون المعارك الحقيقية في قلب الظلام. تعقبهم هي الحرب.

في تلك اللحظة التي تتجول فيها في السوق أو تجلس في مقهى في الرياض أو جدة مع بعض الأصدقاء قد تكون في قلب معركة لا تراها بعينك ولا تسمع لها ضجيجا، نتائجها وخطورتها ربما تقرر مصير عائلات في اسبانيا أو الفلبين أو كندا أو مصير عائلتك في جنوب المملكة أو شمالها.

قصة الإرهابي الذي أجهز عليه جبران العواجي ليست قصة قصيرة كتبها المتصارعان في حي الياسمين ولكنها رواية كبيرة ومعقدة وعابرة لكل الحدود واللغات والثقافات والأديان. ثمة أبطال يديرون المعركة على مستوى العالم. كل منهم لديه ما يخفيه وما يبوح به. يبقى الهدف المشترك تقويض أرض الظلام للقضاء على الإرهاب العالمي.

نجاحات وزارة الداخلية الأمنية على مستوى المملكة والنتائج الكبيرة التي نراها لم تأت من العمل داخل المملكة فقط. قوى الأمن لا تتعامل مع جرائم محلية بأهداف محلية حتى وإن كان معظم المنفذين محليين. الحرب التي تخوضها المملكة حرب عالمية بكل المعايير. جائزة جورج تينت التي تلقاها ولي العهد قبل أيام تؤكد ذلك. أميركا أو غيرها من الدول ليست مسؤولة عن أمن المملكة الداخلي ولن تمنح شهادة تقدير على إنجازك المحلي، لكنها تكون ممتنة وستعبر عن تقديرها عندما تتزامل مع قوة جوهرية في حربها هي على الإرهاب.

منح الجائزة لسمو ولي العهد لا يعكس فقط قدرات المملكة وإمكانياتها في مكافحة الإرهاب وإنما يعكس أيضا الموقف الأخلاقي السعودي من مفهوم الإرهاب. أميركا أكثر الدول التي آلمها الإرهاب. في الحادي عشر من سبتمبر طعنت في جسدها وفي كبريائها. صاغت تلك الحادثة استراتيجية الحكومات الأميركية في النظر إلى الدول والمعتقدات.

يسهم جهاز الـ"سي أي ايه" بالدور الأوسع في الحرب العالمية على الإرهاب. خلق هذا الجهاز لكي يغطي العالم. يقيم علاقات تعاون أو صراع مع أجهزة الدول الأخرى. عندما يمنح شهادة تقدير لدولة من الدول يشهد على امتلاك هذه الدولة القدرة العملياتية والأخلاقية. لن تجرؤ مؤسسة إعلامية معادية للمملكة أن تتهم المملكة بتبني الفكر المتطرف أو تتهمها بالعداء لأميركا. وهي أيضا رسالة للإرهاب العالمي الموجه للمملكة أن المملكة قوية ومستعدة.

تحية إجلال لقاهر الظلام محمد بن نايف الذي يقدم حياته في سبيل وطنه وسلامة الحضارة الإنسانية.

* نقلا عن "الرياض"