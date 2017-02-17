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إصابة 18 بحادث قطار بين الرياض والدمام

المصدر: دبي – العربية.نت
رصيف محطة قطار الدمام
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أصيب 18 راكباً بجروح طفيفة جراء انحراف قطار متجه من الرياض للدمام عن مساره فجر الجمعة.

وأفادت قناة "الإخبارية" الرسمية على تويتر، بـ"وقوع حادث للقطار رقم 14 المتجه من الرياض إلى الدمام،⁩ أسفر عن إصابة 18 شخصاً من أصل 193 راكباً بإصابات خفيفة".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القطار المكون من خمس عربات جنح عن مساره على مقربة من محطة الدمام، مشيرة إلى احتمالية كون الأحوال الجوية وراء الحادث.

محطة الدمام التي كان القطار متوجهاً إليها محطة الدمام التي كان القطار متوجهاً إليها

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