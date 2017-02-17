بالصور.. هذا ما فعلته الأمطار بمدن سعودية

بعد تحذيرات متقدمة أطلقتها الأرصاد الجوية شرق ووسط وجنوب المملكة، هطلت أمطار غزيرة حولت بعض الأحياء إلى ممرات مائية، احتجزت معها المركبات داخل الأنفاق وتجمعات المياه.

حينها انتشرت الفرق التطوعية وسيارات الدفاع المدني لإنقاذ السيارات التي جرفتها المياه، مع تنبيهات انتشرت في مواقع التواصل للبقاء في المنازل بعد ارتفاع منسوب المياه بدرجة كبيرة.

كوارث سببتها الأمطار مساء الخميس، أُغلقت معها الأنفاق والطرقات، وجنحت عربات القطار بالشرقية وأنقذ الدفاع المدني عائلات من منازلهم بعد غرقها عن طريق القوارب.

واستنفرت الأمانات كافة طاقاتها الخدمية لمواجهة حالات الطوارئ جراء هطول الأمطار الغزيرة على مدار اليوم، ووجهت فرق الطوارئ لمواقع تجمعات المياه "حسب درجات الأولوية في الأهمية"، وتسيير صهاريج شفط مياه الأمطار بالمدن والبلدات والشوارع والطرق العامة، إضافة إلى نشر المضخات الأرضية المتنقلة وتجهيز الآليات والمعدات الخاصة لخدمة المواقع غير المخدومة بشبكة، وذلك بالتنسيق المباشر مع اللجنة المشتركة المكونة من القطاعات الحكومية ذات العلاقة والتي تم تشكيلها للتعامل مع طوارئ الأمطار والسيول.

وأهابت الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين توخي الحذر من السير في تجمعات المياه، وأفضلية البقاء في المنازل لحين انتهاء الحالة المطرية الغزيرة.

حسابات إلكترونية نشطة اختصت بنشر التوصيات للأشخاص المتضررين من الأمطار، في حين وثق آخرون التجمعات المائية في الأحياء المختلفة.