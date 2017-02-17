بالفيديو.. 3 أنفاق أغلقتها أمطار الشرقية

أغلقت أمانة المنطقة الشرقية احترازياً ثلاثة أنفاق في مدينة الدمام، بالتعاون مع إدارة المرور والدفاع المدني، نظراً لغزارة هطول الأمطار التي تشهدها المنطقة.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية، محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن الأمانة، وبالتعاون مع إدارة المرور والدفاع المدني، أغلقت ثلاثة أنفاق في حاضرة الدمام هي "نفق طريق الملك فهد تقاطع الأمير محمد بن فهد، ونفق طريق الملك فهد تقاطع الخليفة عثمان بن عفان، ونفق طريق الملك فهد تقاطع الأمير نايف"، مشيراً إلى أن الإغلاق تم احترازياً لسلامة قائدي السيارات، وسيتم فتحها فور استقرار حالة الطقس.

وتشهد مدن ومحافظات المنطقة الشرقية هطول أمطار منذ بدء الحالة المطرية وحتى الآن.

كما حذرت أمانة الشرقية السائقين كافة من الخروج من منازلهم حفاظاً على سلامتهم.

وأطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تحذيراً عبر موقعها من عواصف رعدية وأمطار غزيرة على الدمام والخبر والظهران والأحساء والأجزاء المجاورة. وأفادت بأن استمرار غزارة الأمطار قد يؤدي إلى جريان السيول.

وقد بلغت كميات الأمطار التي تم تصريفها وضخها إلى مياه الخليج عبر محطات تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى محطات الأنفاق على مستوى حاضرة الدمام، 800 ألف متر مكعب.

من جهتها، قامت أمانة الأحساء، الخميس، بإيقاف التيار الكهربائي احترازياً في الحدائق والمتنزهات والساحات البلدية وذلك حتى انتهاء موسم الأمطار.