شاهد.. ماذا تعرف عن عربات قطار الرياض من الداخل؟

من أقصى جنوب بولندا، يجري تصنيع 69 قطاراً من عربتين من قبل شركة الستوم، ضمن مشروع قطار الرياض. شركة الستوم الفرنسية، الموكل لها صناعة 190 قطاراً، إضافة إلى (سيمنس الألمانية) و(بومباردير الكندية)، صممت عربات تمتاز بأجهزة تكييف تناسب درجات الحرارة العالية خلال الصيف. كما تولت الستوم صناعة قطارات لـ 3 خطوط من بين الخطوط الـ 6 الموزعة على مدينة الرياض لتغطي كافة أحيائها ومناطقها.

واختير المظهر العام للعربات، بعناية تناسب الثقافة السعودية، وتكون جاذبة لساكني الرياض لاستخدمها كوسيلة أساسية للتنقل.

كما تضم العربات في القطار شاشة إلكترونية توضح مسار القطار بشكل متحرك ومتغير. وصممت القطارات التي تسير بلا سائق لتراعي متطلبات الاحتياجات الخاصة، وكذلك ستتضمن قسماً للدرجة الأولى وآخر للعائلات وآخر للأفراد موزعة على عربتين لكل قطار.