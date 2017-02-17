كاميرا "العربية" تتواجد في عزاء غريق طفل أبها

ضربت أمطار غزيرة وسيول جارفة منطقة أبها في الأيام الماضية التي شهدت حالات احتجاز لمركبات وإغلاقا لشوارع وأنفاق، وخلفت إصابات وأضرارا مادية وبشرية كان أبرزها وفاة #الطفل نواف الأحمري غرقا بعد أن خرج من المدرسة ظهراً وقطع السيل #طريق عودته إلى المنزل.

وتواجدت #كاميرا "العربية" في #عزاء نواف والتقينا والده الذي تحدث بألم عن فقد ابنه وتحميله إدارة تعليم #عسير مسؤولية ما حدث.

ولم يكن نواف الضحية الأولى لسوء تصريف #السيول في مدينة أبها، بل هو امتداد لكثير من حالات #الغرق التي حدثت في #مناطق سكنية كانت في أساسها أودية ومجرى مياه.