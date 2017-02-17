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كاميرا "العربية" تتواجد في عزاء غريق طفل أبها

المصدر: أبها - نايف الأحمري
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ضربت أمطار غزيرة وسيول جارفة منطقة أبها في الأيام الماضية التي شهدت حالات احتجاز لمركبات وإغلاقا لشوارع وأنفاق، وخلفت إصابات وأضرارا مادية وبشرية كان أبرزها وفاة #الطفل نواف الأحمري غرقا بعد أن خرج من المدرسة ظهراً وقطع السيل #طريق عودته إلى المنزل.

وتواجدت #كاميرا "العربية" في #عزاء نواف والتقينا والده الذي تحدث بألم عن فقد ابنه وتحميله إدارة تعليم #عسير مسؤولية ما حدث.

ولم يكن نواف الضحية الأولى لسوء تصريف #السيول في مدينة أبها، بل هو امتداد لكثير من حالات #الغرق التي حدثت في #مناطق سكنية كانت في أساسها أودية ومجرى مياه.

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