"العربية" توثق فشل الحوثي في الاقتراب من حدود السعودية

وثقت كاميرا "العربية" محاولات فاشلة من ميليشيات الانقلابيين للاقتراب من الشريط الحدودي بين السعودية واليمن.

4 قتلى للميليشيات بعد فشل محاولة للاقتراب من نقطة الصرفح الحدودية بين السعودية واليمن.

القتلى ارتدوا ملابس القوات الخاصة التابعة للرئيس المخلوع، قبل أن تندلع معركة ليلية أفشل خلالها حرس الحدود السعودي الهجوم.

معدات وأسلحة وعبوات ناسفة مختلفة الأحجام، ومقذوفات صاروخية غنمها حرس الحدود السعودي بعد ردع الهجوم.

الميليشيات قبل موعد عمليتهم الفاشلة فتحوا الحدود أمام المتاجرين بالبشر ليتسلل المئات في محاولة لإنهاك حرس الحدود وتشتيت انتباههم، لكن النتيجة فشل الهجوم والقبض على المتسللين.