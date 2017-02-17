كيف استغل هذا الإرهابي وظيفته لخدمة داعش؟

كان الداعشي عبد الله بن حمود العضيبي، 37 سنة، الأبرز ضمن 4 خلايا إرهابية، مكونة من 18 عنصراً، أعلنت وزارة الداخلية السعودية مؤخراً عن تفكيكها في كل من المدينة المنورة وجدة والرياض والقصيم.

وورد اسم العضيبي ضمن خلية القصيم وهو متورط في عمليات الدعم والمساندة لباقي عناصر الجماعة المكونة من 5 عناصر هم عبد الله سليمان العضيبي (41 سنة)، ومحمد حمد الفهيد (45 سنة)، وعبد الملك الفهيد (27 سنة)، وعبد العزيز السويد (41 سنة)، وصالح الشلاش (46 سنة).

وعمل عبد الله بن حمود العضيبي مدرساً بإحدى الثانويات بمدينة حفر الباطن، كما كان مسؤولاً عن قسم النشاط الطلابي ورئيس قسم الإعلام التربوي فيها، مستغلاً موقعه هذا في الاحتكاك والتواصل مع الطلاب من مختلف المراحل الدراسية في عدد من الأنشطة اللاصفية.

وبحثت "العربية.نت" عن المزيد فيما يتعلق بالعضيبي وأنشطته المدرسية. ووفقاً لما أعلن عنه من قبل القائمين على رعاية الأنشطة اللاصفية، ظهر العضيبي في بيان افتتاح المعرض التوعوي لأضرار التدخين والمخدرات تحت شعار "نجاتك بيدك"، والذي كان بإشرافه وإعداده باعتباره مشرفاً للنشاط الاجتماعي.

ومن خلال منصب المدرس كمشرف على النشاط الطلابي، ظهر في مناسبات أخرى مختلفة، أبرزها في أحد مجمعات حلقات الشباب وصغار السن في مدينة حفر الباطن، والتي تتضمن عدداً من الأنشطة المختلفة، منها حلقات تحفيظ القرآن وتقديم دروس دعوية ومناشط رياضية كلعب كرة القدم ورحلات خارجية.

كذلك ظهرت أنشطة "أبو مالك"، كما اختارها كنية له، بوضوح في أحد المقاطع التي بثها بنفسه على موقع "يوتيوب" عام 2012.

يشار إلى أن عبد الله حمود العضيبي كان قد ظهر اسمه ضمن من منحوا قرضاً من قبل صندوق التنمية العقارية ضمن دفعة قروض الصندوق لبناء وحدات سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة وذلك في العام 1434/1433.