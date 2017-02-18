شاهد كيف حولت الأمطار ملعب الراكة بالخبر إلى بحيرة

حوّلت مياه الأمطار ملعب #مدينة_الأمير_سعود_بن_جلوي بالراكة في مدينة #الخبر إلى بحيرة من المياه الراكدة، حيث تبيّن أن الملعب لا توجد فيه قنوات تصريف للمياه.

وأظهر مقطع فيديو انتشر مؤخراً، الملعب وهو مغمور بالمياه ويتعذر قيام أي مباراة فيه في الوقت الحالي، وذلك بعد هطول أمطار غزيرة على #المنطقة_الشرقية .

وسوء أرضية الملعب اضطر لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم لنقل مباراة #القادسية وضيفه #الباطن ، والتي ستقام اليوم السبت ضمن الجولة الـ19 من دوري جميل للمحترفين من ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة إلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، علماً أن اللقاء سيقام في تمام الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت #السعودية .