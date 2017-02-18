شاهد ماذا تفعل هذه الأسرة الأميركية في مصب السيل

مع هطول الأمطار على مناطق متعددة من مناطق ومحافظات المملكة، سالت على إثرها الجبال والأودية، بدأت الأسر بالخروج للاستمتاع بالأجواء بعد الأمطار ومشاهدة السيول.

وفي مقطع متداول بوسائل التواصل الاجتماعي ظهرت عائلة #أميركية وهي أمام إحدى الأودية فيما كان الأب يحذر أبناءه من الأمطار والسيول، بينما كان الابن الأصغر قد دخل في منتصف السيل وهو مستمتع بملامسة المياه لجسمه، وكان ينادي أخاه ليجرب هو الآخر. لكن الدفاع المدني حذر في وقت سابق من الاقتراب من بطون الأودية والشعاب، لخطورة الغرق أو اشتداد الأمطار والسيول، ما قد يتسبب في الاحتجاز أو سحب السيارة، وإتلاف الأرواح.

ودعا #الدفاع_المدني جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، في ظل ما تشهده المنطقة من تقلبات جوية وحالة مطرية مستمرة حسب التقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأكد أهمية متابعة حالة #الطقس باستمرار والتقيد بالتعليمات الواردة من الجهات المختصة، محذراً قائدي السيارات من السير عبر الطرقات الواقعة في الأودية والشعاب وذلك حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.