قوافل من أهالي صعدة يهربون للأراضي السعودية

أهالي صعدة يهربون من حكم الميليشيات إلى السعودية، ومركز نيد العقبة الحدودي يوقف 150 متسللاً يومياً، حيث انتهجت الميليشيات استراتيجيةَ الحدود المفتوحة ولذلك يهرب اليمنيون نحو الأراضي السعودية مقابل مبالغ مالية، وهو ما تصنفه القوانين الدولية بالمتاجرة بالبشر.

ففي قطاع الداير الحدودي في جازان السعودية، يُقبَض يومياً على نحو 500 متسلل، نصيبُ مركز نيد العقبة منها 150 متسللاً.

ويرى مراقبون أن خطوة الميليشيات بدفع المتسللين إلى الحدود السعودية، هدفها إنهاك حرس الحدود السعودي الذي يقوم بمهام قتالية وأمنية، بالإضافة إلى مهام التكفل بملف المتسللين أمنياً وغذائياً وصحياً.