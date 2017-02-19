أمير الشرقية: سأتحمل المسؤولية عن كل ما يحدث بالمنطقة

بعد أسبوع من الأمطار الغزيرة التي هطلت على #المنطقة_الشرقية ، وتسببت بغرق بعض الأحياء وكوارث في الممتلكات العامة والخاصة، عقد أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف ظهر الأحد اجتماعاً في ديوان الإمارة مع عددٍ من مسؤولي المنطقة للاطلاع على وضع المنطقة بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة مؤخراً.

وقال أمير الشرقية: "لم تكن هناك أي إصابات في أي مكان في المنطقة وهذه من نعم الله التي يجب أن نشكرها، والحقيقة أن المواطن دائماً على حق، والمواطن له أيضاً الحق أن يعرف أن اجتماعنا هذا اليوم ليس للتبرير وإن كان هناك أمر يوجب الاعتذار، فنحن أولى بأن نعتذر".

وأضاف نحن نعرف أنه كانت هناك كمية هائلة من #الأمطار ، وبعض الأضرار، وهذا الاجتماع لنعلم ماذا حدث، ونُبلغ إخواننا وأبناءنا المواطنين بكل ما يهمهم، وسننظر في الأمور التي فيها قصور ومن الجهة المسؤولة عنها، وستوضع الحلول الملائمة لعلاجها، وأيضاً سنقدم الشكر الجزيل للجهات التي كان لها دور بالغ ومساهمة كبيرة في رفع الضرر.

وتابع: "أديت القسم أن أكون مخلصاً لوطني وللعمل على خدمة المواطن والمقيم في هذا البلد، وسأتحمل المسؤولية عن كل ما حدث ويحدث في هذه المنطقة".