حقيقة وفاة المرأة التي سقطت عليها البندقية بالجنادرية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شائعة وفاة المرأة التي سقطت عليها البندقية أثناء تواجدها في مهرجان "الجنادرية31" خلال عرض جناح الإمارات لرقصة اليولة.

وتفاعل مغردون مع صورة "نعي" تم نسبها إلى المرأة التي سقطت عليها البندقية في الجنادرية.

وأكد أحد مسؤولي الشركات المنظمة لمهرجان الجنادرية لـ"العربية.نت": "ما تم تداوله هو سقوط البندقية على رأسها وسقوطها مغمى عليها، ما دعا لتدخل الإسعاف، وكل ذلك لم يكن صحيحا".

وقال: "عند سقوط البندقية رفعت المرأة يدها لتضرب بها". وعن حالتها الصحية وسبب تواجد المسعفين أضاف: "حالتها الصحية جيدة، وتواجد الإسعاف كان بسبب الاطمئنان عليها".

وختم المصدر: "مؤخرا تم تداول وفاة المرأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الخبر غير صحيح".