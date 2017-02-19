صورة تكشف صداقة 70 عاماً لثلاثة مسنين

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة معبرة لثلاثة أصدقاء مسنين تجاوزت أعمارهم الـ 75 عاما في بادية علقان بمحافظة حقل بمنطقة تبوك في السعودية.

صداقة الطفولة التي جمعتهم لم تتوقف، حيث وثق حفيد أحدهم لحظة لقاء بينهم عندما قام العم ناصر سويلم المكسور العمراني بالذهاب بسيارته لصديقيه العم علي سلمان القرعان العمراني، والعم محمد عيد النخيري العمراني، لإحضارهم من منازلهم، وتناول طعام الغداء معه.

فما كان من حفيد العم ناصر المكسور إلا أن وثق اجتماعهم بصورة التقطت بتاريخ ٢٨-٣-١٤٣٨هـ، ثم نشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ولاقت تفاعلاً كبيراً، وكانت في معظمها تشيد بالوفاء والصداقة والمحبة الصادقة التي لا تعرف الزيف والرياء.

الأصدقاء الثلاثة يسكنون بالبادية، ويعيشون على بيع الأغنام والماشية.

وعلّق أحد المتابعين على الصورة بأبيات شعرية قائلا:

بانت تجاعيد الزمن يالله العون

‏بوجيههم والعلم واضح وماكود

‏لاشك في طيب السلوم يتواصون

‏على النقا منهجهم الخير والجود