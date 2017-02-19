كيف انتهت عملية تجميل بـ "بتر" أطراف سيدة سعودية؟

قررت اللجنة الصحية التي شكلتها مديرية الصحة في #الرياض ، إيقاف طبيب أجرى عملية لمواطنة سعودية كانت ترغب بسحب كمية من الدهون من منطقة البطن وإعادة الحقن في منطقة الأرداف، إلا أنه وبعد إجراء العملية تدهورت صحتها وأدخلت لمستشفى حكومي بالرياض، قرر ضرورة بتر اليدين من مفصل المرفقين والقدم اليمنى من مفصل الركبة نتيجة ما حصل لها من مضاعفات صحية.

وفي التفاصيل، تم ضبط المدعي وإجراء التحقيق الأولي معه وسماع أقواله، حيث تبين أن العملية استغرقت قرابة الساعتين بالتخدير الموضعي، وأجريت داخل عيادته في المجمع الطبي، ما يعد مخالفة صريحة للنظام واستهتارا باللوائح والتشريعات، وأن ما حدث للمواطنة من معالجة طبية انتهت ببتر 3 من أطرافها.

وأوضحت #صحة_الرياض أنه بناءً على ما توصلت إليه فقد تم تشكيل لجنة عاجلة من إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص بالشؤون الصحية بالرياض، بمشاركة عضوين من #مدينة_الملك_سعود_الطبية ، حيث قامت اللجنة بزيارة للمجمع، وتبين لها أن التنظيم الإداري والطبي داخل المنشأة لم يصل إلى المستوى الأدنى المطلوب الذي يعد مخالفاً لنظام المؤسسات الصحية.

وتابعت الصحة: وبعد كشف اللجنة على غرفة العمليات التي أجرى فيها الطبيب شفط وحقن الدهون للمواطنة تبين أنه لا يوجد جهاز مراقبة للعلامات الحيوية بغرفة العمليات، كما لا توجد عربة إنعاش قلبي رئوي، وبالون تهوية يدوي أو قناع أكسجين، وهو ما يندرج تحت بند ضمان سلامة المريض في حالة حدوث أي تعقيدات، حيث أكدت اللجنة أن عدم وجود مثل هذه المستلزمات الطبية بعيادة تجرى فيها عمليات صغرى أو كبرى يعتبر مخالفة صريحة.

إلى ذلك، لفتت إلى أنه وبناء على هذه التحقيقات ونتائجها أوصت اللجنة بإصدار قرار بإيقاف الطبيب، والرفع للهيئة الصحية الشرعية للنظر في الحق الخاص وتطبيق النظام بإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصحية، وشطب اسم الطبيب من سجل المرخص لهم، والرفع إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة لتطبيق أشد العقوبات على المنشأة لمخالفتها نظام المؤسسات الصحية الخاصة، وافتقار غرفة العمليات التي استخدمها الطبيب للنظافة والتجهيزات الطبية والفنية اللازمة.