وفاة شخص وإصابة 3 في تسرب زيت لأرامكو

تسربت كمية من الزيت في إحدى خطوط الأنابيب الخاصة بـ #أرامكو أدت لوفاة أحد موظفي المقاولين وإصابة ثلاثة آخرين، أحدهم موظف في الشركة، عصر السبت.

وأوضحت أرامكو في بيانها أن فرق الاستجابة للحالات الطارئة في الشركة سيطرت، مساء السبت، على حادث تسرب لكميات محدودة من الزيت في أحد خطوط الأنابيب في منطقة أعمال الشركة بالقرب من بقيق.

وتم نقل المصابين لتلقي العلاج، فيما غادر اثنان منهم المستشفى بعد الاطمئنان عليهما، أما الثالث، وهو موظف الشركة، فيتلقى العلاج حالياً وحالته مستقرة.

وواصلت فرق الطوارئ تأمين سلامة الموقع، فيما فتحت الشركة تحقيقاً حول تفاصيل الحادث.