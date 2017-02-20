شاهد.. اجتماع بالطائرة لبحث تصريف السيول بالسعودية

ساعات قضاها #أمير_الرياض الأمير فيصل بن بندر في الجو عقد خلالها اجتماعاً مصغراً في الطائرة مع أمين منطقة الرياض، ومدير الدفاع المدني، بحضور مدير شركة الكهرباء في #الخرج.

"العربية.نت" رافقت أمير الرياض الذي شاهد حجم #الأمطار التي هطلت على منطقة الخرج والدلم وحجم الأضرار التي لحقت ببيوت المواطنين والشوارع والميادين العامة في المنطقة.

واطلع على خطوات العمل التي نفذتها شركة الكهرباء، وكذلك #الدفاع_المدني والقوات المسلحة في سبيل تلافي السيل المنقول الذي أحاط بمحافظة الخرج خلال الأيام الماضية.

وقال أمير الرياض خلال حديثه مع المسؤولين إن مشاركة المتخصصين بالأودية وكبار السن أمر حتمي وضروري لتلافي تكرار مثل هذه المشاكل، خصوصا أن البناء قد تم وسط الأودية في تلك المناطق.

وأوضح أمير الرياض أن العمل جارٍ لإيجاد حل سريع وحاسم لمثل هذه الأمور ودراسة دقيقة لتلك المواقع، خصوصا أنها منطقة فيضان للأودية والشعاب المحيطة بها، فجميع السيول التي تصلها تقريبا منقولة من مناطق أخرى.

الكهرباء

وامتدح أمير الرياض سرعة التحرك من قبل شركة الكهرباء في حل مشكلة انقطاع التيار حيث استطاعت الشركة تنفيذ عمل رائع من خلال إيصال التيار المنقطع عن أكثر من 7 آلاف مشترك خلال فترة وجيزة.

من جهته، أكد أمين الرياض المهندس إبراهيم السلطان ضرورة أن تشارك جهات في وضع تصور لحل مشاكل تلك الأودية في المنطقة، مثل المساحة الجيولوجية لحل جذري وحاسم لمواجهة السيول.

يذكر أن أمير الرياض قام بجولة في سيارات الدفاع المدني في #الدلم، واطلع على حجم التلفيات التي أحدثتها السيول في المنطقة.