شاهد جنرالاً أميركياً يؤدي العرضة في "الجنادرية"

زار وفد عسكري أميركي رفيع المستوى يتقدمهم #قائد_القوات_البرية_الأميركية الفريق ميخائيل قاريت، قرية #عسير في الجنادرية، ضمن جولة الوفد في #المهرجان_الوطني_للتراث والثقافة #الجنادرية_31.

وتجول الوفد في معرض الأسر المنتجة وتعرف على أبرز الصناعات التي تميز منطقة عسير، وكذلك على الحرف اليدوية والمنتجات والمنسوجات، وشارك الوفد في الفلكلور الشعبي، أو "العرضة الجنوبية" التي قدمتها فرقة رجال ألمع في #قصر_التشريفات.

وأوضح الفريق قاريت أن الزيارة للجنادرية كانت فرصة له ولفريقه للتعرف أكثر على التراث والثقافة السعودية وأن ما شاهدوه في مختلف القرى والأركان أعطى صورة واضحة تؤكد البعد التاريخي للسعودية، مبيناً أن الحفاوة التي لقيها وحسن الاستقبال ليست غريبة على كرم الإنسان السعودي وحبه لوطنه ولتراثه وحفاظه على تاريخه.

وأشار إلى أن زيارته لقرية عسير "مختلفة"، حيث إنها الموقع الذي وجد به تنوعا في المعارض والقصور الأثرية والمحتويات القيمة، مبدياً سعادته بمشاركته الفرقة الشعبية.