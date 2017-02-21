أوبرا وينفري تكشف خفايا تجربتها الإعلامية للسعوديات

من المقرر أن تلتقي النجمة التلفزيونية #أوبرا_وينفري #السعوديات في جدة والرياض؛ وذلك في شهري سبتمبر وديسمبر المقبلين للحديث عن تجربتها الإعلامية الثرية، وتسليط الأضواء على المصاعب التي واجهتها على الصعيدين المهني والإنساني، والنجاحات التي حصدتها في مسيرتها، وعن دور المرأة وإسهاماتها الاجتماعية.

وتأتي هذه الفاعلية في لقاء مفتوح يقتصر على #النساء ويحمل اللقاء اسم "جلسة مع أوبرا"، بدعم من #هيئة_الترفيه التي تقوم بأدوار كبيرة في صناعة الملتقيات والفعاليات الثقافية والتعليمية والفنية والأسرية والارتقاء بمعايير الترفيه في المدن السعودية.