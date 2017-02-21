الرياض تحتضن حفلاً كبيراً لفنان العرب وراشد الماجد

أعلنت روتانا بصفة رسمية إقامة حفل فني كبير تحتضنه العاصمة السعودية الرياض، يجمع نجمي الأغنية فنان العرب محمد عبده والسندباد راشد الماجد، وذلك على مسرح مركز الملك فهد الثقافي يوم 9 مارس/آذار المقبل.

وتأتي هذه الحفلة المرتقبة بعد غموض ساد حفلات سابقة، كان من المقرر إقامتها في الرياض، كان آخرها حفلة النجمين رابح صقر وخالد عبدالرحمن التي كان من المزمع إقامتها في 4 فبراير/شباط الماضي إلا أنه تم تأجيلها من دون إبداء أسباب واضحة لذلك، ويمكن تصنيف حفلة فنان العرب وراشد الماجد بأنها تاريخية للنجمين حيث تشهد عودة محمد عبده بعد غياب 3 عقود عن مسرح العاصمة، وأيضاً عودة راشد الذي اقتصر حضوره على مهرجاني جدة والمفتاحة بأبها.