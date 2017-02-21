السعودية تستقبل وفداً إيرانياً لبحث شروط الحج

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أن وفداً سيزور السعودية خلال الأسبوع الجاري، بدعوة منها للتفاوض حول #مشاركة الإيرانيين في مناسك الحج للعام الحالي. وقال قاسمي في مؤتمر صحافي إن زيارة الوفد الإيراني ستتم الخميس للتباحث حول شروط مشاركة الحجاج الإيرانيين في أداء مناسك الحج للعام الحالي، بعد تلقي دعوة من الجانب السعودي، حيث #فتح هذا الملف مرة أخرى.

وأضاف أن الجانبين الإيراني والسعودي سيشرعان بالتفاوض حول #شؤون مشاركة #الحجاج الإيرانيين في أداء #مناسك الحج، وينبغي الانتظار حتى حصول النتائج حول هذا الموضوع. ولم تشارك أي بعثة إيرانية في الحج العام الماضي للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، إثر قطيعة دبلوماسية بين الرياض وطهران، بعد أن هاجم إيرانيون سفارة السعودية في #طهران وقنصليتها في مشهد، ونهبوا محتوياتهما وسط تجاهل أمني.

وكان وزير الحج والعمرة السعودي محمد بن #صالح بنتن أعلن أخيراً عن سلسلة لقاءات مرتقبة مع أكثر من 80 بلداً، بينها #إيران، لمناقشة الترتيبات المتعلقة بتنظيم الحج الموسم المقبل.