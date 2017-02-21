الملك سلمان يستقبل السيناتور جون ماكين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة، الثلاثاء، عضو #مجلس_الشيوخ الأميركي السيناتور جون ماكين.

وتم خلال الاستقبال استعراض علاقات #الصداقة بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، وفق ما نقلت وكالة "واس".

وحضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور، مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية عادل الجبير، والقائم بأعمال #السفارة_الأميركية لدى المملكة بالنيابة كريستوفر هينزل.