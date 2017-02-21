حساب في "سناب شات" يساعد متضرري الأمطار بالخرج

واكب حساب #الخرج_لايف على موقع التواصل الاجتماعي #سناب_شات الحالة المطرية التي تعرضت لها المحافظة #السعودية ، حيث شكل حلقة وصل بين المتضررين من الأهالي والجهات الحكومية المساندة.

وبيّن هذا الحساب مدى الأدوار التي من الممكن أن تلعبها مواقع التواصل الاجتماعي في مثل هذه الأزمات.

والتقت "العربية.نت" بالمشرف على حساب "الخرج لايف" هادي بن مشبب العطوان الذي ذكر أن تغطية الحالة المطرية القوية التي شهدتها محافظة #الخرج يوم الخميس الماضي تمثَّل في إطلاق تحذيرات للمتابعين قبل بدء الحالة بنحو 8 ساعات. ومع بداية الحالة، تحول سناب "الخرج لايف" إلى قناة بث مباشرة ترصد كافة شوارع المحافظة.

وأوضح العطوان قائلاً: "تابعنا تحرك سيول الأودية بالصوت والصورة، وكان ذلك من خلال عدسات المتابعين. وفي الجانب الآخر كان لنا تواصل مع لجنة طوارئ بلدية المحافظة وكذلك الدفاع المدني والمرور لننقل وضع الطرق المغلقة وكذلك الطرقات التي تشكل خطرا على سالكيها".

وأضاف: "أرشدنا عدد من المتابعين الذين كانوا يتواصلون معنا عبر "الخاص" عن حالة الطرق التي سيسلكونها وكان آخر جهودنا إطلاق #حملة_سناب_الخرج_لايف_لإيواء_متضرري_السيول ".

وأكد العطوان قدرة "سناب شات" على إرشاد عدد من الجهات في المحافظة إلى مواقع تحتاج المعالجة حيث تعاني من قصور في الخدمات العامة، مثل الكهرباء والبلدية.

وكشف عطوان قائلاً: "أرشدنا الجهات المعنية على هذه الأماكن. واستطعنا تسديد فواتير كهرباء ومساعدة عدد من المحتاجين وتوظيف عدد من الشباب والفتيات".