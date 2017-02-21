رحالة سعودي ينهي رحلة دامت شهرين سيراً على الأقدام

أنهى الرحالة السعودي #ناصر_القحطاني رحلته الخليجية، ضمن مشروعه السير مشياً على الأقدام إلى عواصم دول #مجلس_التعاون لدول الخليج العربية، برعاية الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حيث استغرقت #الرحلة شهرين.

وبدأت الرحلة من مقر إمارة #المنطقة_الشرقية مروراً بدول الكويت والبحرين وقطر و#الإمارات العربية المتحدة ثم سلطنة عُمان، قبل أن يختتم رحلته وصولاً لمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالعاصمة #الرياض.

وأوضح الرحالة ناصر القحطاني أنه بدأ في التفكير والإعداد لهذه الرحلة من فترة طويلة، بهدف زيارة أبرز معالم الدول السياحية والتاريخية والالتقاء بأفراد المجتمع لتعريفهم برحلته وأهدافها ونشر ثقافة المشي في المجتمعات الخليجية.

وأفاد أن الرحلة التي قطع خلالها مسافة 1900 كيلومتر وزار العواصم الخليجية استغرقت 28.5 يوم، بمعدل 50 - 80 كيلومترا يومياً، مشيراً إلى أنه قام بزيارة معالم التراث والحضارة والثقافة والسياحة، استطاع مقابلة عدد من الوزراء في الدول الأعضاء، وعدد من سفراء #المملكة بدول الخليج.

وأشار القحطاني الرحالة إلى أنه رفع خلال رحلاته لدول الخليج شعارات "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا"، بهدف لحمة وتوحيد دول المجلس وعدم الاختلاف، وأيضاً علم المملكة، بجانب شعار "لا تترك أثرا" بغرض توعية المجتمع بضرورة المحافظة على البيئة بشكل عام والمناطق السياحية بشكل خاص في دول الخليج.

وانطلقت الرحلة الأولى من إمارة المنطقة الشرقية من محافظة الخفجي السعودية وانتهت في الأبراج بالعاصمة الكويت، والرحلة الثانية من مقر إمارة المنطقة الشرقية إلى بوابة البحرين، والرحلة الثالثة بدأت من مركز سلوى إلى الدوحة وسوق واقف بدولة قطر، فيما انطلقت الرحلة الرابعة من جامع منفذ البطحاء بالرياض إلى مسجد الشيخ زايد في أبوظبي ثم إلى #حديقة_زعبيل في #دبي ثم المركز الحدودي مع سلطنة عمان.

وأكد الرحالة أن الرحلة الخامسة بدأت من منفذ حتا الحدودي إلى العاصمة العمانية #مسقط وانتهت بوزارة السياحة العمانية، حيث استقبله وزير السياحة العماني، موضحاً أن الرحلة السادسة والأخيرة كانت من مقر إمارة المنطقة الشرقية إلى مقر مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالعاصمة السعودية الرياض.

ولفت الرحالة السعودي ناصر القحطاني إلى أنه يسعى حالياً إلى إعداد كتاب يوثق رحلته لدول الخليج، كما يخطط خلال الفترة القادمة لاستكمال رحلاته في مدن ومحافظات مناطق المملكة سيراً على الأقدام، حيث قام بزيارة تسع مناطق في المملكة 26 مرة، منها 4 مرات لأداء مناسك الحج، وبصدد زيارة للمناطق الأربع الباقية قريباً، إضافة إلى زيارة العاصمة اليمنية صنعاء لتغطية الجزيرة العربية، وكذلك بعض الدول العربية والأجنبية.