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من هو الفنان العالمي الذي يزور السعودية في مايو المقبل؟

المصدر: الرياض – العربية.نت
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ضمن خطة #الهيئة_العامة_للترفيه بالسعودية لسنة 2017، تستضيف #الرياض و #الدمام الممثل العالمي، ألفريدو جيمس باتشينو (آل باتشينو) في 11 و12 مايو/أيار المقبل.

وسيتحدث آل باتشينو "للعائلات السعودية" عن أسرار نجاح مسيرته الفنية الطويلة خلف اﻟكواليس وأﻣﺎم اﻟكاميرات في ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﺴﺮح واﻟﺴﯿﻨﻤﺎ، كما سيقدم ﻗﺼصا ﻣﻦ ﺗﺠﺎرﺑﻪ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل. وسينتهي اللقاء بطرح أسئلة الجمهور على الضيف العالمي.

آل باتشينو آل باتشينو

وكان الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس #عمرو_المدني قال خلال لقاء له مع إعلاميين إن الشركات #السعودية لديها الجاهزية لتنفيذ ما أدرج في الخطة المرنة، لافتا إلى أن بعض ما تم إدراجه تم اعتماده فعليا في روزنامة 2017.
ومن الفعاليات العالمية ضمن "طموحات الترفيه 2017":

- سيرك دو سولاي
- ديباك شوبرا
- سيرك موسكو الكبير
- أمسية مع آل باتشينو
- أوبرا وينفري

الفعالية على موقع الهيئة الفعالية على موقع الهيئة

يذكر أن #آل_باتشينو حصل على جائزة الأوسكار و"الغولدن غلوب" لدوره في فيلم "عطر امرأة"، وجائزة "توني" المسرحية، وجائزة "إيمي" التلفزيونية. وُلد في 25 أبريل/نيسان 1940، ويعتبر اليوم أحد أفضل الممثلين في تاريخ السينما الأميركية على مر العصور.

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