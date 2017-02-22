هذا شرط دخول السعوديين إلى أذربيجان

قالت وزارة الداخلية السعودية إن على المواطنين الراغبين بالسفر إلى جمهورية أذربيجان الحصول على التأشيرة الإلكترونية عبر نظام "أصان فيزا" الذي يمكن من إصدارها خلال ثلاثة أيام عمل، ابتداء من 10 يناير/كانون الثاني 2017.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول، أن #وزارة_الداخلية تلقت من وزارة الخارجية برقية أشير فيها إلى صدور #مرسوم رئاسي عن الرئيس الأذربيجاني يسهل الحصول على التأشيرة الإلكترونية للمواطنين #السعوديين الراغبين في السفر إلى جمهورية أذربيجان، حيث يمكنهم من الحصول على تأشيرة دخول مفردة والإقامة لمدة 30 يوما في #جمهورية_أذربيجان.