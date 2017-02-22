لا إنتاجية بدون انضباط

نادراً ما يدور نقاش لدينا حول الانضباط في العمل دون أن يتم إقحام «الإنتاجية» فيه بدعوى أنها هي العنصر الأهم الذي يجب التركيز عليه كبديل للانضباط الذي لا ينبغي إهدار الكثير من الوقت والجهد في محاولة تحقيقه.

هذا التحليل وإن كان يبدو للوهلة الأولى مقنعاً، إلا أن ترديده بهذه الصورة هو في رأيي ذر للرماد في الأعين يتم استخدامه بغرض مقاومة محاولات التغيير الهادفة إلى مكافحة التسيب واللامبالاة في العمل والذي أصبح ظاهرة ملفتة في كثير من المنظمات. هذه المقاومة وصلت ذروتها مع تعميم نظام البصمة الذي احتج البعض على تطبيقه بحجج عجيبة منها تسببه في نقل الأمراض عبر الإصبع، أو مهاجمة النظام واتهامه بالتعنت والاهتمام بالوقت على حساب الإنتاج. وفي واقع الأمر فإنه يمكن القول بثقة بأن الموظف المنتج يكون بالضرورة منضبطاً، في حين أن الموظف المتسيب كثير الغياب والأعذار والتذمر غالباً ما تكون إنتاجيته ضعيفة.

مقاومة جهاز البصمة يشبه في كثير من جوانبه مقاومة كاميرات ساهر والتي يتحجج الرافضون لها بأن فلاشاتها تضر الأعين وتسبب الحوادث وبأن إخفاءها خلف الأشجار والكباري تصرف غير أخلاقي. والحقيقة هي أن الجهازين لا يتضرر منهما أحد باستثناء المخالفين للأنظمة من متهورين ومتسيبين، وإذا كان هناك ما هو غير أخلاقي في الأمر فإنه أولاً وقبل كل شيء تعريض حياة الناس للخطر بالقيادة المتهورة وسلب حقوق العمل وواجباته بالتسيب وعدم الانتظام.

خلاصة القول إن الإنتاجية العالية لا يمكن أن تتحقق بدون انضباطية عالية، علماً بأن مفهوم الانضباط لا يعني مجرد الحضور والانصراف في الوقت المحدد، بل هو أيضاً في احترام الوقت ومواعيد الإنجاز، وهو بمعناه الواسع احترام الأنظمة والسياسات والسير بدقة لتحقيق الأهداف وفقاً للخطط الموضوعة.

وحتى نكون صريحين مع أنفسنا فإن مجتمعنا يعاني من اللامبالاة وعدم الانضباطية والتي تبدأ منذ الصغر مع مراحل التعليم الأولى التي ينعدم فيها الاهتمام بغرس تلك المبادىء الهامة بدءاً من احترام الوقت وامتداداً الى الوقوف عند «المقصف» في طابور لا يتجاوز فيه أحد الآخر. وبدون علاج ذلك سنظل نعاني ليس في إنتاجيتنا فحسب، بل وفي كل شأن من شؤون حياتنا بما فيها احترام الآخرين لنا وثقتهم بنا.

عبارات مشهورة عن الانضباط :

- اذا لم نعلم أنفسنا الانضباط فسيعلمنا إياه العالم بقسوة (WilliamFeather ).

- الانضباط هو الجسر الذي يربط الأهداف بالإنجاز ( GimRohn ).

- المهارة بدون انضباط مثل أخطبوط على لوح تزحلق، حركة كثيرة دون معرفة وجهتها (H. Brown).

نقلاً عن "المدينة"