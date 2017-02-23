تفاصيل التأمين الصحي الاختياري للمعلمين في السعودية

أعلن #وزير_التعليم_السعودي الدكتور أحمد العيسى، اليوم الخميس، تفاصيل التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي ومنسوبات التعليم، الذي سيسهم بتوفير البيئة الصحية المناسبة للأداء في العمل مع وجود العناية بصحة الأسرة وتلقي العلاج والرعاية في ظروف ميسرة.

وأكد العيسى في مؤتمر صحافي مراعاة الوزارة في تنفيذها لهذه المبادرة لجميع الفئات وتقسيمها إلى ألماسية وذهبية وفضية وبرونزية الذي تتفق عليه الشركة المنفذة للتأمين مع حامل الوثيقة بموجب نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 في هذا الشأن بتغطية نفقات توفير الرعاية الصحية للمؤمن عليهم بموجب هذه الوثيقة، وإلى المدى وبالطريقة المبينين بها، من خلال شبكة مقدمي الخدمة المعينين من قبل الشركة مع الخضوع في ذلك دوماً لشروط وتعريفات وتحديدات وحدود واستثناءات التغطية التي تشتمل عليها هذه الوثيقة ومقرة من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني.

ويصل حد التغطية الأقصى للفرد الواحد في التأمين الجديد إلى 500 ألف ريال لجميع الفئات الألماسية والذهبية والفضية والبرونزية وفي كافة المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات في السعودية، بحيث تبلغ نسبة التحمل للزيارة الواحدة للفرد الواحد 10% بحد أقصى 50 ريالا لحامل البطاقة الألماسية، و20% بحد أقصى 100 ريال لبقية الفئات "الذهبية الفضية البرونزية"، علماً أن الحد الأقصى لرسوم الكشف في المراكز المعتمدة مغطى بالكامل لكافة الفئات وكذلك نفقات التحمل في حالات التنويم أو أي نوع من العمليات.

ولن يغطي التأمين الصحي لمنسوبي ومنسوبات التعليم الحالات المستثناة من وثيقة مجلس الضمان الصحي التي تتضمن على سبيل المثال المطالبات التي تنشأ عن الإصابة التي يسببها الشخص لنفسه متعمداً، والأمراض التي تنشأ بفعل إساءة استعمال بعض الأدوية أو المنشطات أو المهدِّئات أو بفعل تعاطي المواد الكحولية أو المخدرات أو ما شابه ذلك، والجراحة أو المعالجة التجميلية، ومصاريف علاج الفتـرة اللاحقة لتشخيص (فيروس نقص المناعة البشرية) HIV أو العلل ذات الصلة بالـ HIV بما فيها مرض الإيدز (نقص المناعة المُكتسبة) أو مشتقاتها أو مرادفاتها أو أشكالها الأخرى، وتساقط الشعر، أو الصلع، أو الشعر المستعار، وحالات العقم والضعف الجنسي، والتشوهات الجسدية غير المهددة للحياة، وحالات زرع الأعضاء المنقولة والنخاع العظمي أو زرع الأعضاء الاصطناعية البديلة التي تحل محل أي عضو بالجسم.

وكانت شركة الراجحي للتأمين التعاوني، أعلنت عن توقيع اتفاقية يوم أمس الأربعاء مع وزارة التعليم لتقديم خدمات التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي الوزارة وأفراد أسرهم. وقالت الشركة عبر بيان لها على تداول، إنها ستقوم بتوفير غطاء تأميني طبي اختياري لكافة منسوبي وزارة التعليم وأفراد أسرهم، على أن تبدأ التغطية التأمينية بنهاية شهر أبريل 2017، ولمدة سنة ميلادية.