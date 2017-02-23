محطات الخميس!

26 جمادي الأول 1438 هـ -

26 جمادي الأول 1438 هـ -

• أعضاء في مجلس الشورى يطالبون بمنهج دراسي ينبذ التعصب الرياضي!

- اقتراح وجيه، لكن أكثر سرعة وفاعلية منه: تطهير الإعلام الرياضي من المتعصبين!

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• وزارة التجارة تغرم ١٢٨ مخبزا لخفضها وزن رغيف الخبز!

- تجار الجشع خفضوا وزن الخبز لمجرد إشاعة نية رفع الدعم، فكيف لو رفع الدعم فعلا؟! سيجعلون حجم أرغفة الخبز بحجم «المراصيع»!

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• الوزير خالد الفالح: إنتاج ١٠آلاف ميجاوات من الشمس والرياح!

- أخيرا التفتنا لاستثمار ثرواتنا الطبيعية التي لا تنضب!

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• محكمة عسكرية إسرائيلية تحكم بسجن جندي إسرائيلي قتل فلسطينيا جريحا ١٨ شهرا!

- لو أن فلسطينيا قتل قطة إسرائيلية لسجن مدى الحياة!

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• «نزاهة»: مازلنا ندرس أسباب التأخر في مؤشرات مكافحة الفساد العالمية!

- ربما كنتم بحاجة لدروس خصوصية!

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• وزير التعليم يقوم بزيارات مفاجئة لثلاث مدارس في جدة!

- خذنا معك يا معالي الوزير، نريد أن نطمئن.. نريد أن نستعيد الأمل!

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• هيئة الترفيه تعلن أجندة ترفيه ٢٠١٧!

- بعض الفعاليات المعلنة لافتة وجميلة، فكونا من تفاهات الـ «ستاند أب كوميدي» وأنتم بخير!

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• مطالب في الشورى بتقسيم وظائف الرياضة بين الرجال والنساء مناصفة!

- ما ودكم بعد يتقاسمون المدرجات؟!

نقلاً عن "عكاظ"