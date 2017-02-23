هيئة الترفيه تقر بوجود مخالفات في كوميك كون جدة

أكدت الهيئة العامة للترفيه ارتكاب الجهة المنظمة لفعالية كوميك كون مخالفات في أحد الأنشطة المصاحبة التي دعمتها الهيئة في #جدة .

وقالت #هيئة_الترفيه في بيان لها: على الرغم من نجاح الفعالية بشكل عام من ناحية المحتوى والتنظيم من الجهة المنفذة فإن بعض الأنشطة المصاحبة لهذا الحدث أخلّت بأحد بنود التصريح الصادر من هيئة الترفيه لها، وتم رصد هذه المخالفة من موظفي الهيئة العامة للترفيه وإيقافها في وقتها، والعمل على إصدار الجزاءات على الجهة المنفذة بما يتوازى مع ما تم من مخالفات.

وجددت الهيئة العامة للترفيه التأكيد على دورها كمنظّم ومطوّر لقطاع الترفيه في المملكة، وسعيها للارتقاء بجميع عناصره ومقوماته وإمكاناته، وأنها تراعي المحافظة على القيم والأخلاق والتقاليد، وتعتبرها من أولوياتها في جميع مشاريعها وأنشطتها الترفيهية التي تقدمها للوطن والمواطن.

وأقيم معرض " #كوميك_كون " بنسخته السعودية بتنظيم وإشراف شركة الوقت الدولية لتنظيم الفعاليات، ويشتمل موضوعات وفعاليات تتعلق بالرسوم المتحركة وألعاب الفيديو والقصص المصورة.

وشارك في الحدث مجموعة من الفنانين المحليين والدوليين، بما في ذلك: المخرج السينمائي السعودي أيمن جمال، والممثل والمنتج السعودي هشام فقيه، والممثل البريطاني جوليان جلوفر، والممثل الأميركي جيانكارلواسبوزيتو، والممثل الدنماركي مادس ميكلسن، والممثل البريطاني تشارلز دانس.