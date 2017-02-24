لقاء سعودي إيراني.. حول الحجاج الإيرانيين

التقى #وزير_الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بجدة الجمعة، رئيس منظمة الحج والزيارة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الدكتور حميد محمدي، والوفد المرافق له، وذلك لبحث ترتيبات شؤون #الحجاج_الإيرانيين لموسم حج هذا العام 1438هـ.

ويأتي اللقاء ضمن اللقاءات التي تعقدها وزارة الحج والعمرة مع جميع وفود شؤون الحج في الدول الإسلامية، لبحث الترتيبات الخاصة باستقبال الحجاج وإسكانهم وتنقلاتهم، وتأمين الخدمات التي تسهم في أداء نسكهم بكل يسر واطمئنان، بحسب ما أوردت وكالة "واس".

يذكر أن العام الماضي لم تشارك أي بعثة إيرانية في الحج، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، إثر قطيعة دبلوماسية بين طهران والرياض بعدما هاجم متظاهرون إيرانيون سفارة السعودية في طهران وقنصليتها.