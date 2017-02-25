بالفيديو.. سعودي يزرع الفراولة ويقيم لها مهرجانا

بتنظيم من هيئة الترفيه بالسعودية، ينطلق اليوم السبت مهرجان الفراولة في القصيم. هذا المهرجان الذي نجح فيه مزارع سعودي بزراعة الفراولة بكميات كبيرة في مزرعته، وحولها إلى مهرجان مفتوح يزوره الجميع، لحضور فعالية قطف الفراولة في مدينة البكيرية وسط القصيم.

وعن المهرجان الذي يستمر لـ "8" أيام، قال المهندس حمد اللحيدان إنه الأول من نوعه في السعودية بدعم من هيئة الترفيه.

وأوضح المهندس حمد اللحيدان أن الفراولة لن تقتصر بعد اليوم على ما هو مستورد من الولايات المتحدة، باعتبارها الدولة الأكثر تصديراً للفراولة، ولا على مصر، الدولة الرابعة في إنتاج وتصدير الفراولة، بل ستعتمد أيضاً على المنتج محلياً في السوق السعودي، عبر الزراعة المائية التي تقلص من استهلاك المياه بأكثر من 90% عبر طرق الري التقليدية.

وقال صاحب الفكرة ومنفذها في مزرعته الخاصة لـ "العربية.نت": "إنه يطمح لنشر هذه الثقافة عبر الزراعة المائية التي لا تعتمد على استهلاك كبير للمياه".

وأشار اللحيدان إلى أنه يهدف من خلال الفكرة إلى استغلال المساحات غير المستثمرة بزراعة الفراولة، قائلاً: "نستطيع إنتاجها من مواقع مختلفة سواء في المنازل أو المزارع البسيطة وعبر الزراعة المائية".

وأضاف أن حقول النخيل في القصيم مناسبة جداً لزراعة الفراولة في بيوت محمية مخصصة والاستفادة من منتجات متعددة في تلك الحقول وتحويلها لمواقع سياحية، وإقامة البرامج الزراعية الدورية في تلك الحقول، مؤكداً أن تلك البرامج ستحقق دخلاً إضافياً للمزارعين وفرص عمل أيضا للسعوديين من خلال دخول مزروعات جديدة يُعتمد على استيرادها كلياً من خارج المملكة.